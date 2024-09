Kenya Power Outages: Areas that will Experience Blackout Today 19/9/2024

KPLC PLANNED POWER MAINTENANCE TODAY: THURSDAY 19TH SEPTEMBER 2024

PARTS OF NAIROBI COUNTY

AREA: GENERAL MATHENGE

DATE: Thursday 19.09.2024 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

General Mathenge Drive, Eldama Ravine, Mpaka Rd, Suswa Rd & adjacent customers.

PARTS OF KIAMBU COUNTY

AREA: THINDIGUA

DATE: Thursday 19.09.2024 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Thindigua, Kigwa farm, Paradise Lost, Muhasibu, Kwaheri Rd, Fourways Junction, Bar Next Door & adjacent customers.

PARTS OF KAJIADO COUNTY

AREA: NAMANGA, BISSIL

DATE: Thursday 19.09.2024 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Parts of Namanga Town, Bisil, Ngatataek, Maili Tisa, Kumpa, Meto, Maparasaha, Kureket, Emotoroki, Lorgusua, Olgulului, Imarba, Partimaro & adjacent customers.

PARTS OF ISIOLO COUNTY

AREA: MAILI SABA, MAILI TATU

DATE: Thursday 19.09.2024 TIME: 8.00 A.M. – 5.00 P.M.

Kona Mbaya, Maili Saba, BBC, Maili Tano, Royal Acacia, Range Lands, Africa Eco, Red Cross, Canaan, Mugae, Harkrishna, Meru Wood, Isico, Ndunyuruma, Colourful World, Bula Mpya, Olajarole, Pepo la Tumaini, Kambi Odha, Isiolo Livestock Mkt, Kambi Garba Islamic Sch, Part of Nagele, Kambi Garba Catholic Mission, Kambi Turkana, School of Artillery, Elboran Resort, Tractor, Kiwanja, Attan Pri Sch, Ngaremara Mkt, Ngaremara Catholic Mission, Manyatta Zebra, School of Military Engineering, Sarova Shamba, Whole of Archers Post, Safaricom BTS Archers, Kalama Centre, Lerata, Lengusaka, Sionta, Safaricom BTS Wamba, Whole of Wamba, LKSIN, Swari, Londokwe & adjacent customers.

PARTS OF MURANG’A COUNTY

AREA: OLIVANDO

DATE: Thursday 19.09.2024 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Tana Staff Quarters, Olivado, Mirira Dam, Sagana Getaway Resort, Sun Mango Processors, Maranjau Prison & adjacent customers.

PARTS OF KISII COUNTY

AREA: KIABUSURA, MOTONTO

DATE: Thursday 19.09.2024 TIME: 8.00 A.M. – 4.00 P.M.

Nyangoge Girls, Kiabusura Sec, Kiabusura Mkt, Motonto, Nyagaancha Dispensary & adjacent customers.