List of MPs Who Voted YES or NO on the Motion to Impeach Deputy President Rigathi Gachagua

Below is the list of MPs categorized by their votes on the impeachment motion against Deputy President Rigathi Gachagua:

1. Joseph Samal Lomwa – YES

2. Timothy Wanyonyi – YES

3. Jackson Kosgei – YES

4. Samuel Chepkonga – YES

5. Benjamin Lagat – YES

6. Marianne Kitany – YES

7. Samuel Atandi – YES

8. John Walter Owino – YES

9. Irene Njoki – YES

10. Abdi Shurie – YES

11. Florence Jematia – YES

12. Joshua Kandie – YES

13. Joseph Makilap – YES

14. Charles Kamuren – YES

15. Nelson Koech – YES

16. Innocent Obiri – NO

17. Nolphason Obadiah – YES

18. Alfah Miruka – YES

19. Linet Chepkorir – YES

20. Richard Cheruiyot – YES

21. Richard Yegon – YES

22. Charles Onchoke – YES

23. Gideon Ochanda – YES

24. Patrick Osero – YES

25. Raphael Wanjala – YES

26. Jack Wamboka – YES

27. Catherine Wambilianga – YES

28. Yakub Adow – YES

29. Kibet Komingoi – YES

30. Catherine Omanyo – YES

31. Nicholas Tindi Mwale – YES

32. Joseph Oyula – YES

33. Rindikiri Mugambi – YES

34. Moses Nguchine – YES

35. Omar Mwinyi Shimbwa – YES

36. Victor Koech – YES

37. Patrick Simiyu – ABSENT

38. Paul Byego – YES

39. Patrick Ntwiga – YES

40. Farah Maalim – YES

41. Beatrice Elachi – YES

42. John Kiarie – YES

43. Musa Sirma – YES

44. Adan Keynan – YES

45. Ngelechei Caroline – YES

46. Mejjadonk Gathiru – NO

46. Babu Owino Ongili – ABSENT

47. James Gakuya – NO

48. Julius Mawathe – NO

49. Mark Mwenje – ABSENT

50. Pamela Njoki – NO

51. Josses Lelmengit – YES

52. Omboko Milemba – YES

53. Johana Ngeno – YES

54. Robert Pukose – UES

55. Yakub Farah – YES

56. Oundo Ojiambo – NO

57. Said Buya – YES

58. Kenneth Tungule – YES

59. Udgoon Siyyad – YES

60. Dekow Baro – YES

61. Ali Wario Guyo – YES

62. Wakili Muriu – NO

63. Kururia Njoroge – YES

64. Gabriel Kagombe – YES

65. Elisha Odhiambo – YES

66. Robert Gichimu – YES

67. Martha Wangari – NO

68. Gathoni Wamuchomba – NO

69. Charles Gumini – YES

70. Joyce Bensuda Osogo – YES

71. Peter Kaluma – YES

72. Daniel Karitho – YES

73. Taitumu Julius – YES

74. John Paul Mwirigi – YES

75. Abdi Ali Abdi – YES

76. Bernard Shinali – YES

77. Mumina Bonaya – YES

78. Bidu Tubi Mohamed – YES

79. Bady Bady Twalib – YES

80. George Koimburi – NO

81. James Githua – YES

82. Eve Obara – YES

83. Kalasinga Joseph – ABSTAIN

84. Titus Lotee – YES

85. Joshua Kivinda – ABSENT

86. Leah Sankaire – YES

87. Memusi Elijah – YES

88. Kakuta Maimai – YES

89. Onesmus Ngogoyo – NO

90. Samuel Sakimba Parashina – NO

91. George Sunkuiya – YES

92. Elsie Muhanda – YES

93. Paul Katana – YES

94. Hassan Yussuf – ABSENT

95. Chege Njuguna – NO

96. John Makali – YE S

97. Peter Kihungi – NO

98. Fabian Kyule – YES

99. Samuel Moroto – YES

100. Oscar Sudi – ABSENT

101. Andrew Okuome – YES

102. Ronald Karauri – YES

103. Robert Mbui – NO

104. Adams Kipsanai – YES

105. Gideon Kimaiyo – YES

106. Beatrice Kemei – YES

107. Julius Rutto – YES

108. Christopher Aseka – YES

109. John Wanjiku – YES

110. John Machua – ABSENT

111. Anne Muratha – YES

112. Orero Peter – YES

113. Jessica Mbalu – NO

114. Mwengi Mutuse – YES

115. Antony Njoroge – ABSENT

116. Joseph Kamau – NO

117. Ndindi Nyoro – ABSENT

118. Kimani Ichung’wah – YES

119. Sunkuli Julius – YES

120. Mwanyanje Gertrude – YES

121. Owen Baya – YES

122. Ken Chonga – YES

123. Thaddeus Kithua – NO

124. Didmus Barasa – YES

125. Maurice Kakai – YES

126. Gonzi Rai – ABSENT

127. Thuku Kwenya – YES

128. Wanjiku Muhia – NO

129. Joseph Kimutai – YES

130. Hillary Kiplangat – YES

131. Njeri Maina – NO

132. Joseph Gitari – ABSENT

133. Bedzimba Rashid – YES

134. Doris Donya – YES

135. Ruth Odinga – YES

136. Oron Joshua – YES

137. Shakeel Shabbir – YES

138. Rozaah Buyu – YES

139. Irene Kasalu – NO

140. Nimrod Mbai – YES

141. Makali Mulu – NO

142. David Mwalika – NO

143. Rachael Nyamai. YES

144. Edith Nyenze – NO

145. Mokaya Japheth – YES

146. Antony Kibagendi – YES

147. Clive Gisairo – YES

148. Konoin Brighton – YES

149. Alfred Mutai – YES

150. Joseph Tanui – YES

151. Marwa Kitayama – YES

152. Robi Mathias – YES

153. Masito Fatuma – YES

154. Wanyonyi Ferdinand – YES

155. Abdirahman Abdi – YES

156. Mohamed Abdikader – YES

157. Jane Kagiri – YES

158. Mwangi Kiunjuri – YES

159. Sarah Korere – YES

160. Stephen Wachira – YES

161. Monica Muthoni – YES

162. Ruweida Obo – YES

163. Stanley Muthama – YES

164. Felix Odiwuor – YES

165. Joseph Mburu – YES

166. Mishi Mboko – YES

167. Innocent Mugabe – YES

168. John Kiragu Chege – YES

169. Protus Akuja – YES

170. Dick Maungu – YES

171. Nabii Nabwera – YES

172. Mangale Munga – YES

173. Titus Khamala – YES

174. Kareke Mbiuki – YES

175. Joyce Kamene – NO

176. Caleb Mutiso – YES

177. George Aladwa – YES

178. Suzanne Kiamba – NO

179. Rose Museo – ABSENT

180. Malulu Injendi – YES

181. Laura Mnyazi – YES

182. Abdullaih Bashir – YES

183. Umulkheir Kassim – YES

184. HusseinWeytan Mohamed – YES

185. Ibrahim Haro – YES

186. Yussuf Adan Haji – YES

187. John Mukunji – NO

188. Mary Wamaua – NO

189. David Kangogo – YES

190. Timothy Toroitich – NO

191. Naomi Waqo – YES

192. Joshua Mbithi – ABSENT

193. Geoffrey Odanga – YES

194. Antony Oluoch – YES

195. Edwin Mugo – YES

196. Kahugu Eric – YES

197. Kassim Tandaza – YES

198. Nabulindo Peter – YES

199. Stephen Mule – NO

200. Patrick Makau – YES

201. Geoffrey Kariuki – YES

202. Nerbart Muriuki – YES

203. Nzioka Erastus – NO

204. Kailemia Elizabeth – YES

205. Fatuma Zainab – YES

206. Kiborek Reuben – YES

207. Phylis Bartoo – YES

208. Kuria Kimani – YES

209. Zamzam Mohamed – YES

210. Abraham Kirwa – ABSENT

211. Jaldesa Waqo – YES

212. Feisal Bader – YES

213. Fred Kapondi – YES

214. James Oyoo – YES

215. John Kaguchia – NO

216. Peter Salaysa – NO

217. Naicca Johnson – YES

218. Betty Njeri Maina – YES

219. Mohamed Soud – YES

220. Vincent Musau – YES

221. Peter Mbogho – ABSENT

223. Mary Maingi – YES

224. Gideon Mulyungi – NO

225. Paul Musyimi – NO

226. Charles Nguna – YES

227. Esther Passaris – ABSENT

228. Jayne Kihara – NO

229. Liza Chelule – YES

230. Gikaria David – YES

231. Samuel Arama – YES

232. Geoffrey Ekesa – YES

233. Cynthia Muge – YES

234. Bernard Kitur – YES

235. Rebecca Tonkei – YES

236. Lemanken Aramat – YES

237. Agnes Pareiyo – YES

238. Ole Ntutu Kitilai – YES

239. Gabriel Tongoyo – YES

240. Emmanuel Wangwe – YES

241. George Gachagua – YES

242. Martin Peters Owino – YES

243. George Macharia – YES

244. Guyo Adhe – YES

245. Dawood Rahim – YES

246. Joash Nyamache – YES

247. Joshua Aduma – YES

248. Mohamed Ali – YES

249. Jerusha Momanyi – YES

250. Gitau Faith – YES

251. Okelo Jared – YES

252. Zaheer Jhanda – YES

253. Daniel Manduku – YES

254. Tom Mboya Odege – YES

255. Rahab Mukami – ABSENT

256. Duncan Mathenge – YES

257. Muchira Michael – YES

258. David Njuguna – ABSENT

259. Michael Wambugu – YES

260. David Pkosing – YES

261. Antony Kenga – YES

262. Lilian Gogo – YES

263. Otiende Amolo – YES

264. Paul Kibet – YES

265. Paul Abuor – YES

266. Kamande Mwafrika – NO

267. TJ Kajwang – YES

268. Kingara Simon – YES

269. Eric Karemba – NO

270. Sloya Clement – YES

271. Caleb Amisi – YES

272. Raso Dido – YES

273. Pauline Lenguris – YES

274. Jackson Lekumontare- YES

275. Dominic Letipila – YES

276. Lesuuda Naisula – ABSENT

277. James Nyikal – YES

278. Fredrick Ikana – YES

279. Christine Ombaka – YES

280. Peter Lochakapong – YES

281. Justice Kemei – YES

282. John Waluke – YES

283. Francis Kipyegon – YES

284. Shadrack Mwiti – YES

285. Sylvanus Osoro – YES

286. David Kiplagat – YES

287. Amos Mwago – NO

288. Millie Odhiambo – YES

289. Caroli Omondi – YES

290. Samuel Kinuthia – NO

291. Sheikh Nur – YES

292. Peter Masara – YES

293. Lydia Haika – YES

294. Amina Dika.- YES

295. Hussein Abdi – YES

296. John Bwire – YES

297. Oku Kaunya – YES

298. Mary Emaase – YES

299. Geoffrey Wandeto – NO

300. Murugara Gitonga – YES

301. Susan Ngugi – YES

302. Alice Ng’ang’a – YES

304. Kassait Kamket – YES

305. Lawrence Mpuru – YES

306. John Mutunga – YES

307. Julius Melly – YES

308. John Chikati – YES

309. Lilian Siyoi – YES

310. Janet Sitienei – YES

311. Cecilia Ngitit – YES

312. Joseph Namuar – YES

313. Nikolas Ngikolong – ABSENT

314. Paul Ekuom – YES

315. John Ariko – YES

316. Daniel Nanok – YES

317. Gladys Shollei – YES

318. David Ouma – YES

319. Mark Nyamita – YES

320. Kivai Ernest – YES

321. Beatrice Adagala – YES

322. Khamis Chome – YES

323. Fatuma Jehow – YES

324. Adan Daudi – YES

325. Ibrahim Saney – YES

326. Mohamed Aden – YES

327. Yussuf Mohamed Farah – YES

328. Martin Pepela – YES

329. Daniel Wanyama – YES

330. Mogaka Stephen – YES

331. Rael Chepkemoi – YES

332. Mwakuwona Danson – YES

333. Robert Ngui – ABSENT

334. Ali Abdisirat – YES

335. Sabina Chege – YES

336. Joseph Hamisi – YES

337. Suleka Harun – YES

338. Dorothy Ikiara – YES

339. Joseph Wainaina – YES

340. Irene Mayaka – YES

340. Umulker Harun Mohamed – YES

341. Teresia Wanjiru – NO

342. Abubakar Ahmed – YES