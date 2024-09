Areas Likely to Experience KPLC Blackouts Today, Wednesday, September 25, 2024

Today, September 25, 2024, several areas in Kenya are expected to experience planned power outages due to maintenance activities by Kenya Power and Lighting Company (KPLC).

PLANNED POWER MAINTENANCE: WEDNESDAY 25TH SEPTEMBER 2024

NYERI COUNTY

AREA: IHWAGI MARKET, GAIKUYU MARKET

DATE: Wednesday 25.09.2024

TIME: 8.00 A.M. – 5.00 P.M.

Kiamwangi C/Fact, Kahuru kwa Ngacha, Kiaritha-Ini, Part of Saigon, Ihwagi, Kiragati, Gathehu, Giakaibei Githima, Karura, Karura Coffee, Gathumbi, Ngari Junior, Ragati, Iharu, Gikumbo, Kiandara, Gathambo TBC, Gaturumo-Ini TBC, Kiamigwi, Shauri Moyo, Kihuro, Gaikuyu, Magutu, Gatondo, Muthuthi-Ini TBC, Kiawaiguru TBC, Mutito TBC, Kariki TBC, Gitema-Ini TBC, Itundu, Kiarage TBC, Kangiri TBC, Gachuguina TBC, Safaricom & Airtel Boosters & adjacent customers.

NYAMIRA COUNTY

AREA: OBWARI, NYAMUSI

DATE: Wednesday 25.09.2024

TIME: 9.00 A.M. – 4.00 P.M.

Obwari, Nyamusi, Gekendo, Karota, Mabariri, Ibencho & adjacent customers.

NAIROBI COUNTY

AREA: GIKOMBA

DATE: Wednesday 25.09.2024

TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Juakali, Gikomba, Part of Burma Mkt, SDA Shauri Moyo, Gikomba Family Bank & adjacent customers.

AREA: NYARI

DATE: Wednesday 25.09.2024

TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Nyari Est, Red Hill Link Rd, Red Hill Dr, Ibis Dr, Egrets Rd, Thigiri Ridge, Thigiri Farm Rd & adjacent customers.

AREA: KILIMANI, KILELESHWA

DATE: Wednesday 25.09.2024

TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Oloitoktok Rd, Siaya Rd, Mandera Rd, Kandara Rd, Laikipia Rd, Migori Rd, Tabere Crescent, Githunguri Rd, Ring Rd Kileleshwa, Gichugu Rd, Lenana Rd, Dennis Prit Rd, Ring Rd Kilimani, Mugo Kibiro Rd, Joseph Kangethe Rd, Jamhuri, Elgeyo Marakwet Rd, Ngong Rd, Adams S/Centre, Argwings Kodhek Rd, Oleodume Rd, Riara Rd, Othaya Rd, Gitanga Rd, James Gichuru Rd, Lavington S/Centre, Olenguruone Rd, Makueni Rd, Mwingi Rd, Sugutard, Kaputei Gardens, Nyangumi Rd, Royal Media, Likoni Lane, Likoni Close, Maalim Juma Rd, Kitale Lane, Total Dennis Pritt, St. Georges Pri & Sec Sch, Statehouse, Kwifra Est & adjacent customers.

MAKUENI COUNTY

AREA: WOTE

DATE: Wednesday 25.09.2024

TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Kalawa, Kathonzweni, Kitise, Yemulwa, Mavindini, Yikiuuku, Kanzokea, Kiangini, Nthia, Mbuvo & adjacent customers.

UASIN GISHU COUNTY

AREA: KAPTUKTUK, CHEMUNGEN

DATE: Wednesday 25.09.2024

TIME: 10.00 A.M. – 3.00 P.M.

Kaptuktuk, Kaptuktuk Pri Sch, Chemungen Pri Sch & adjacent customers.