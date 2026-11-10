Digital Health Agency Announces Mass Recruitment

The Digital Health Agency (DHA) has announced mass recruitment to fill various positions across its departments.
In a notice issued on Tuesday, November 10, 2026, the agency said it was seeking to recruit a Director of Corporate Services and several deputy directors, assistant directors and other officers.
The advertised senior management positions include Deputy Director of Digital Health Informatics, Deputy Director of Standards and Compliance, Deputy Director of Certification, Deputy Director of Enterprise Infrastructure, Deputy Director of Cyber Security, Deputy Director of Point of Care Services, Deputy Director of Capacity Building, and Deputy Director of Health Information Management.
Other positions include Deputy Director of Human Resource Management and Administration, Deputy Director of Internal Audit, Deputy Director of Corporate Communications, Deputy Director of Planning and Resource Mobilisation, and Deputy Director of Systems Support and Maintenance.
DHA is also recruiting an Assistant Director of Administration, Assistant Director of Human Resource Management and Development, Principal Supply Chain Management Officer, Principal Internal Auditor, Principal Research and Innovation Officer, Principal Information Communication Technology Officer (Cyber Security), Principal Legal Officer, Principal Digital Health Officer, Principal Office Administrative Services Officer, Principal Finance Officer, and Principal Corporate Communications Officer.
The agency is further seeking to fill positions including Senior Digital Health Officer, Senior Information Communication Technology Officer, Senior Supply Chain Management Officer, Senior Planning Officer and Senior Accountant.
Other advertised vacancies include Information Communication Technology Officer, Finance Officer, Accountant, Digital Health Officer, Assistant Supply Chain Management Officer, Human Resource Management and Development Officer, Legal Officer, Legal Clerk, Supply Chain Management Assistant, Customer Care Assistant, Senior Driver, Digital Health Assistant, Driver, Senior Office Assistant and Office Assistant.
Interested applicants have been advised to visit the DHA official website for specific job descriptions, qualifications and application requirements.
All applications must be submitted by 5:00 p.m. East African Time on Tuesday, December 1, 2026.
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