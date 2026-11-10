KETRACO Announces Job Vacancies

The Kenya Electricity Transmission Company Limited (KETRACO) has announced job vacancies across various departments, inviting qualified candidates to submit their applications.
The state-owned electricity transmission company is seeking to recruit a General Manager for Transmission Planning and Project Development and another General Manager for Transmission Infrastructure Development.
Other advertised positions include Manager, System Control and Market Operations; Assistant Manager, Finance and Accounts; Assistant Manager, Design-Electrical; Assistant Manager, System Control and Market Operations; Assistant Manager, System Studies; and Assistant Manager, Supply Chain Management.
KETRACO is also recruiting a Logistics Principal Office Administrator and an Assistant Office Administrator.
Interested candidates have been advised to visit the company’s official website for detailed job descriptions, qualifications, experience requirements and application procedures.
KETRACO said applications from candidates who meet the stated requirements must be submitted by 5pm on Friday, December 4, 2026.
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