NTSA Announces Job Vacancies

The National Transport and Safety Authority (NTSA) has announced job vacancies in various departments, inviting qualified candidates to apply for the advertised positions.
In a notice issued on Tuesday, November 10, 2026, the authority said it was seeking to recruit a Director of Road Safety and Compliance, Registration and Licensing.
Other advertised positions include Deputy Director of Road Safety Compliance, Deputy Director of ICT, Assistant Director of Road Safety and Compliance–Registration, Assistant Director of Road Safety and Compliance (various regions), Assistant Director of Human Resources and Administration, Assistant Director of ICT, Assistant Director of Finance, Assistant Director of Corporate Strategy and Research, and Assistant Director of Supply Chain Management.
NTSA is also recruiting an Assistant Director of Road Safety and Compliance–Road Safety Audit, Assistant Director of Security, Principal Internal Auditor, Senior Internal Auditor, Senior Internal Auditor (Systems), and Audit Officer.
Interested candidates have been advised to visit the authority’s official website for detailed job descriptions, qualifications and application requirements.
All applications must be received by 5:00 p.m. on Tuesday, December 1, 2026.
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