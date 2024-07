Detailed Schedule for Women’s Football at the 2024 Paris Olympics

This schedule covers the group stage, quarter-finals, semi-finals, bronze medal match, and gold medal match for women’s football at the 2024 Paris Olympics.

Group Stage

Thursday, July 25

Group A : France 3-2 Colombia

: France 3-2 Colombia Group A : Canada 2-1 New Zealand

: Canada 2-1 New Zealand Group B : USA 3-0 Zambia

: USA 3-0 Zambia Group B : Germany 3-0 Australia

: Germany 3-0 Australia Group C : Spain 2-1 Japan

: Spain 2-1 Japan Group C: Nigeria 0-1 Brazil

Sunday, July 28

Group A : France vs. Canada, Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne, Kick-off 8:00 PM

: France vs. Canada, Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne, Kick-off 8:00 PM Group A : New Zealand vs. Colombia, Stade de Lyon, Kick-off 4:00 PM

: New Zealand vs. Colombia, Stade de Lyon, Kick-off 4:00 PM Group B : USA vs. Germany, Stade de Marseille, Kick-off 8:00 PM

: USA vs. Germany, Stade de Marseille, Kick-off 8:00 PM Group B : Australia vs. Zambia, Stade de Nice, Kick-off 6:00 PM

: Australia vs. Zambia, Stade de Nice, Kick-off 6:00 PM Group C : Spain vs. Nigeria, Stade de la Beaujoire, Nantes, Kick-off 6:00 PM

: Spain vs. Nigeria, Stade de la Beaujoire, Nantes, Kick-off 6:00 PM Group C: Brazil vs. Japan, Parc des Princes, Paris, Kick-off 4:00 PM

Wednesday, July 31

Group A : New Zealand vs. France, Stade de Lyon, Kick-off 8:00 PM

: New Zealand vs. France, Stade de Lyon, Kick-off 8:00 PM Group A : Colombia vs. Canada, Stade de Nice, Kick-off 8:00 PM

: Colombia vs. Canada, Stade de Nice, Kick-off 8:00 PM Group B : Australia vs. USA, Stade de Marseille, Kick-off 6:00 PM

: Australia vs. USA, Stade de Marseille, Kick-off 6:00 PM Group B : Zambia vs. Germany, Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne, Kick-off 6:00 PM

: Zambia vs. Germany, Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne, Kick-off 6:00 PM Group C : Brazil vs. Spain, Stade de Bordeaux, Kick-off 4:00 PM

: Brazil vs. Spain, Stade de Bordeaux, Kick-off 4:00 PM Group C: Japan vs. Nigeria, Stade de la Beaujoire, Nantes, Kick-off 4:00 PM

Quarter-finals

Saturday, August 3

Match 19 : 1A vs. 3B/C, Stade de la Beaujoire, Nantes, Kick-off 8:00 PM

: 1A vs. 3B/C, Stade de la Beaujoire, Nantes, Kick-off 8:00 PM Match 20 : 1B vs. 2C, Parc des Princes, Paris, Kick-off 2:00 PM

: 1B vs. 2C, Parc des Princes, Paris, Kick-off 2:00 PM Match 21 : 1C vs. 3A/B, Stade de Lyon, Kick-off 4:00 PM

: 1C vs. 3A/B, Stade de Lyon, Kick-off 4:00 PM Match 22: 2A vs. 2B, Stade de Marseille, Kick-off 6:00 PM

Semi-finals

Tuesday, August 6

Match 23 : Winner of Match 19 vs. Winner of Match 21, Stade de Marseille, Kick-off 8:00 PM

: Winner of Match 19 vs. Winner of Match 21, Stade de Marseille, Kick-off 8:00 PM Match 24: Winner of Match 20 vs. Winner of Match 22, Stade de Lyon, Kick-off 5:00 PM

Bronze Medal Match

Friday, August 9

Match 25: Loser of Match 23 vs. Loser of Match 24, Stade de Lyon, Kick-off 2:00 PM

Gold Medal Match

Saturday, August 10