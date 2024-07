Men’s Olympic Football Tournament Paris 2024

Group stage

Wednesday, 24 July 2024

Group A: France 3-0 USA Group A: Guinea 1-2 New Zealand Group B: Argentina 1-2 Morocco Group B: Iraq 2-1 Ukraine Group C: Uzbekistan 1-2 Spain Group C: Egypt 0-0 Dominican Republic Group D: Mali 1-1 Israel Group D: Japan 5-0 Paraguay

Saturday, 27 July 2024

Group A: France 1-0 Guinea Group A: New Zealand 1-4 USA Group B: Argentina 3-1 Iraq Group B: Ukraine 2-1 Morocco Group C: Uzbekistan 0-1 Egypt Group C: Dominican Republic 1-3 Spain Group D: Israel 2-4 Paraguay Group D: Japan 1-0 Mali

Tuesday, 30 July 2024

Group A: New Zealand v France | 19:00 | Stade de Marseille (Match 17) Group A: USA v Guinea | 19:00 | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne (Match 18) Group B: Ukraine v Argentina | 17:00 | Stade de Lyon (Match 19) Group B: Morocco v Iraq | 17:00 | Stade de Nice (Match 20) Group C: Dominican Republic v Uzbekistan | 15:00 | Parc des Princes, Paris (Match 21) Group C: Spain v Egypt | 15:00 | Stade de Bordeaux (Match 22) Group D: Israel v Japan | 21:00 | Stade de la Beaujoire, Nantes (Match 23) Group D: Paraguay v Mali | 21:00 | Parc des Princes, Paris (Match 24)

Quarter-finals

Friday, 2 August 2024

Match 25: 1A v 2B | 21:00 | Stade de Bordeaux Match 26: 1B v 2A | 15:00 | Parc des Princes, Paris Match 27: 1C v 2D | 19:00 | Stade de Marseille Match 28: 1D v 2C | 17:00 | Stade de Lyon

Semi-finals

Monday, 5 August 2024

Match 29: Winner Match 25 v Winner Match 27 | 21:00 | Stade de Lyon Match 30: Winner Match 26 v Winner Match 28 | 18:00 | Stade de Marseille

Bronze medal match

Thursday, 8 August 2024

Match 31: Loser Match 29 v Loser Match 30 | 17:00 | Stade de la Beaujoire, Nantes

Gold medal match

Friday 9 August 2024

Match 32: Winner Match 29 v Winner Match 30 | 18:00 | Parc des Princes, Paris