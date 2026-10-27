FRC advertises multiple job vacancies; here’s how to apply

The Financial Reporting Centre (FRC) has advertised multiple job vacancies across its departments.
In a notice issued on Tuesday, October 27, the centre said it was seeking to recruit a Director of Compliance and Technical Capacity Development, Deputy Director of Operational Analysis, Deputy Director of Finance and Accounts, and Deputy Director of External Relations.
Other vacancies include Assistant Director of Corporate Communications, Assistant Director of Digital Transformation and Information Systems, Assistant Director of Legal Services, and Principal Human Resource Management Officer.
The centre is also recruiting a Principal Security Services Officer, Principal Supply Chain Management Officer, Principal Office Administrator, Senior Planning Officer and four Financial Intelligence Officers.
Additional positions advertised are Information Communication Technology Officer, Finance and Accounts Officer, Internal Auditor, Office Administrator and Supply Chain Management Officer.
Interested and qualified candidates can access detailed job descriptions, job specifications, experience requirements and other qualifications on the FRC’s official website.
Applications must be submitted online and received by November 16, 2026, at 5pm East Africa Time (EAT).
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